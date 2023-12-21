أشرف عبدالباقي ينشر صورة قديمة له.. والجمهور: "شبه المخبرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان أشرف عبدالباقي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة قديمة له تعود إلى فترة الثمانينات أو التسعينات، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام".

وظهر"عبدالباقي" في الصورة وهو يرتدي جاكيت جلد أسود يتماشى مع موضة هذا العصر، ونظارة شمسية سوداء، وعلق ساخرا ومازحا مع جمهوره ومتابعيه: "إيه ده؟.. مين ده؟.. ليه كدة".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "بحبك لما تسف على نفسك على صورك القديمة" ، " أمين شرطة" ، " والله شبه المخبرين"، وغيرها من التعليقات.

وكان أشرف عبدالباقي قد أعلن مؤخرا أنه سيشارك الفنان أحمد السقا في أحدث مسلسلاته الدرامية "جولة أخيرة" وسيتم عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية خلال الفترة المقبلة.