أحدث ظهور لـ آيتن عامر بـ"الكاروه" والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة آيتن عامر، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت آيتن، الصور، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي مرتدية معطف شتوي باللون البني وتصميم "كاروه" لتبدو بإطلالة أنيقة وهادئة.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "فخامة لا تنتهي" ، "قمر يا آيتن" ، " ما شاء الله منورة والنظرة جميلة تبارك الرحمن"، "حلوة"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن، آخر أعمال آيتن عامر مسرحية "شحاتين أكاديمي" التي تم عرضها مؤخرا خلال موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها البطولة أحمد فهمي، ومحمود الليثي، ميرهان حسين، ودياب، وعدد من الفنانين.