أول رد من هيدي كرم بعد جدل فستانها بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - ردت الفنانة هيدي كرم، على حالة الجدل التي تعرضت لها من منتقديها بسبب الفستان الذي ارتدته خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة والاستثنائية هذا العام.

وقالت هيدي، ببرنامج "عرب وود": "الصحافة نقلت اللي حصل على السوشيال ميديا، والحقيقة إن الناس افترضت افتراضات غير حقيقية، بأن الفستان من غير بطانة، وده فرض ساذج جدا الحقيقة، لأن مفيش ست عاقلة أو أي بني آدم طبيعي هينزل الشارع عريان".

وأضافت: "إذا هم افترضوا الفرض الغير منطقي ده، فدي مسؤوليتهم الشخصية مش مسؤوليتي أنا.. أنا كنت راضية جدا عن الفستان، وشايفاه فستان جميل، وفيه فن كبير وفيه مجهود وشايفاه مختلف".

يذكر أن، هيدي كرم تعرضت لموجة من الانتقادات والهجوم من الجمهور بسبب الفستان الذي ارتدته في مهرجان الجونة السينمائي، حيث كان به مناطق شفافة بشكل كبير، والبطانة كانت من نفس لون الجسم، الأمر الذي جعل الجمهور يعتبره فاضح، وغير مناسب للمجتمع الشرقي.

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