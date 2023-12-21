شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لتليفزيون الخليج 365: مهرجان الجونة صوت للعالم كله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تليفزيون الخليج 365 لقاء خاصا من تقديم أحمد العدل، وتصوير محمد شيتوس، مع الفنانه إلهام شاهين، على هامش فعاليات مهرجان الجونة في دورته السادسة.

وقالت الفنانه إلهام شاهين، إن الظهور وإبداء الرأي، أفضل بكثير من أن تجلس مُتفرجا علي التليفزيون تشاهد ما يحدث من أوضاع في غزة، مشيرة، أن الأفضل أن تخرج وتتحدث وتقول أن بتدعم القضية الفلسطينية، وتطالب العالم كله الوقوف بجانب فلسطين، وأيضا تطالبه العالم كله أن يتدخل لوقف إطلاق النار في فلسطين، وقتل الفلسطينيين.

وأضافت الفنانه إلهام شاهين، أن العالم كله لابد أن يصل صوتنا له، مطالبين بإقامة جولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وشعار الدورة السادسة من مهرجان الجونة هو " فن من أجل الإنسانية " فلا بد أن نكون إيجابيين، ونعبر عن شعورنا ونوصل رسالتنا من خلال الفن، وهو أقوي سلاح لدينا كفنانين.