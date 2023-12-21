هقدملكم حاجات جديدة.. فيفي عبده تكشف عما ستفعله ليلة رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة فيفي عبده، عن خطتها لقضاء ليلة رأس السنة، حيث أعلنت خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن ظهورها على قناة الظفرة الإماراتية.

وقالت فيفي، خلال الفيديو: "كل سنة وانتوا طيبين، إن شاء الله هكون يوم رأس السنة على قناة الظفرة لايف، أتمنى نكون مع بعض إن شاء الله، هقدملكم حاجات جديدة مقدمتهاش قبل كدة، ومعايا نخبة كبيرة من الفنانين هتتمتعوا معاهم يوم رأس السنة، موبايلك معاك تتفرج على الحلقة يوم رأس السنة وتقدروا تقعدوا في البيت الأسرة كلها وتتفرجوا، بحبكم أوي، وخمسة مواه، وخمسة هوا نيو، خمسة يلا بقى وأيوة بقى، أشوفكم وتشوفوني على قناة الظفرة الإمارات".

يذكر أن، آخر أعمال فيفي عبده الفنية، مسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا، ومروان يونس، وبيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ومن اخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم.

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