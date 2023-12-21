شكرا لقرائتكم خبر عن 291 مليون دولار لفيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds إلى 291 مليونًا و 143 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Lions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 146 مليونا و173 دولارا بشباك التذاكر الأمريكي، و144 مليونًا و970 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.