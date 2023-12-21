شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يستأنف نشاطاته الفنية ويحيى 3 حفلات بمصر فى رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة توقف واعتذارات يعود المطرب اللبناني وائل جسار إلى استئناف نشاطه الفنى مرة أخرى، حيث يحيى 3 حفلات خلال موسم رأس السنة الميلادية داخل بعض الفنادق على كورنيش النيل.

وكان جسار قد أعتذر عن أكثر من 3 حفلات خلال الفترة الماضية تضامنا مع أحداث فلسطين والهجوم الغاشم الذى يشنه المحتل على الأبرياء والأطفال العزل فى غزة.

يذكر أن الفنان الكبير وائل جسار وجه التحية لمصر وشعبها، موضحا أنه تربى على الأعمال الفنية المصرية، وارتبط بالدولة وشعبها منذ الصغر، وأضاف وائل جسار خلال مداخلة مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أنه يعبر عن حبه لمصر باستمرار، قائلاً: "أنا أعشق مصر منذ طفولتي، وأعشق الشعب المصري، وتربيت على المسلسلات والأفلام المصرية والأغاني المصرية لكل النجوم العمالقة المصريين، حبي لمصر وشعبها كبير ومش كلام بقوله في الهواء، أنا عاشق لأرض مصر".