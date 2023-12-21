من هي مريم الخشت؟ والدها شيف مشهور ووالدتها نجمة في مجالها

كتب امير فتحي في الخميس 21 ديسمبر 2023 05:18 صباحاً - تصدرت الفنانة الشابة مريم الخشت الترند في الساعات الماضية وذلك بعد خلال حلولها ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس،

مريم الخشت:

مريم الخشت هي ابنة الشيف عماد الخشت والكاتبة الشهيرة زينب مبارك، قادتها الصدفة وهي طفلة للمشاركة في دوبلاج فيلم “بيتر بان” النسخة العربية فهي من قدمت دور “ويندي” في هذ الفليم، لتستمر بعد ذلك في العمل مع شركة ديزني في دبلاجة الافلام للعربية، وظلت تعمل بمجال التعليق الصوتي والدوبلاج فقامت بتأدية اصوات خدمة العملاء في شركات الاتصالات وبعض المطاعم، كما انها عملت في مجال الانتاج وتصميم الازياء بالاضافة لعملها كمذيعة راديو وكانت تقدم بعض برامج الراديو بمحطة “ميجا اف ام 92.7”.

رغبتها في التمثيل

في البداية كانت تخشى مريم الخشت دخول عالم التمثيل خوفاً من الشهرة الكبيرة التي يحظي بها الفنانين والتي تمنعهم من العيش بحرية والتمتع بالخصوصية التي يحظي بها الاشخاص العاديين، دائماً ما كان اصدقائها يقدمون لها النصيحة بالدخول إلى عالم السينما والتليفزيون، ولكنها كانت ترد بالرفض خوفاً من الشهرة.

البداية كانت عندما رشحتها واحدة من اصدقائها للعمل في مسلسل “جراند اوتيل” ولكنها لم تعاود الاتصال بها للاتفاق على التفاصيل، وعندما عرض المسلسل شُعرت بالغيرة لعدم وجودها ضمن طاقم العمل، واصرت بعدها على عدم تفويت اي فرصة تقع امامها.

رغبتها في التمثيل

في البداية كانت تخشى مريم الخشت دخول عالم التمثيل خوفاً من الشهرة الكبيرة التي يحظي بها الفنانين والتي تمنعهم من العيش بحرية والتمتع بالخصوصية التي يحظي بها الاشخاص العاديين، دائماً ما كان اصدقائها يقدمون لها النصيحة بالدخول إلى عالم السينما والتليفزيون، ولكنها كانت ترد بالرفض خوفاً من الشهرة.

البداية كانت عندما رشحتها واحدة من اصدقائها للعمل في مسلسل “جراند اوتيل” ولكنها لم تعاود الاتصال بها للاتفاق على التفاصيل، وعندما عرض المسلسل شُعرت بالغيرة لعدم وجودها ضمن طاقم العمل، واصرت بعدها على عدم تفويت اي فرصة تقع امامها.

دور أمينة خليل في إنطلاقتها الفنّية

الفرصة جاءت عندما نشرت الفنانة أمينة خليل عبر استوري حسابها على فيسبوك عبارة “مين عايز يمثل” فشعرت مريم الخشت ان هذه هي الفرصة التي يجب استغلالها ولكنها كانت تشعر بالاحراج من ترك تعليق تقول فيه انها تريد التمثيل، فما كان منها إلا ان تترك لايك على استوري امينة خليل، لتتواصل بعدها امينة خليل معها لتفهم منها ما اذا كانت تريد التمثيل، فكان رد مريم الخشت بالموافقة، ليكن ذلك اول ادوارها في مسلسل “لا تطفئ الشمس“، واستطاعت ان تلفت الانظار من خلال دورها لتشارك بعدها في العديد من الاعمال.

أعمال مريم الخشت

وبعد أول مشاركاتها في الدراما من خلال لا تطفئ الشمس توالت على “مريم” العديد من الاعمال الدرامية والتي من أبرزها: ( ليالي اوجيني – كلبش 2 – زي الشمس – الانسة فرح الجزء 1 – ليه لأ – لعبة النسيان – الانسة فرح الجزء 2 – قصر النيل – الانسة فرح الجزء 3)، وسينمائيًا شاركت مؤخرًا في فيلم ريتسا.

آخر أعمال مريم الخشت

على جانب آخر، تواصل مريم الخشت تصوير فيلم “حدوتة الأيام الباقية” وعبرت عن سعادتها بمشاركتها في هذا الفيلم موضحة أن أحداثه تدور في إطار درامي وأنه مختلف عن كل الأعمال التي سبق وقدمتها.

وفيلم “حدوتة الأيام الباقية” بطولة أحمد حاتم وكارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

يُذكر أن مريم الخشت شاركت في رمضان 2023 بمسلسل “عملة نادرة” وقدمت دور صعيدية لأول مرة.

وشاركها البطولة عدد من النجوم ابرزهم نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

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