ريهام حجاج تدعو من أجل فلسطين: "يا رب أغيثنا برحمتك الواسعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ريهام حجاج، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، منشور جديد، أعربت خلاله عن تضامنها مع أهالي غزة الذين يتعرضون لقصف مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعلقت ريهام، على منشورها، قائلة: "يا رب أغيثنا برحمتك الواسعة.. بحق الأطفال الغلابة اللي محتاجين أهاليهم ومحتاجين أمن وسلام".

وحمل المنشور الذي نشرته ريهام حجاج "ربنا إننا مغلوبون فانتصر، مظلومون فانتقم، متضرعون فاستجب، مستغيثون فأغث".

وكانت ريهام حجاج قد أعلنت خلال منشورات سابقة لها عن تعاطفها وتضامنها مع أهل غزة، خاصة الأطفال، وناشدت الحكومة المصرية بالسماح لبعض منهم بالدخول إلى مصر لتلقي العلاج، لعدم توافره في غزة، وبالفعل تمت الإستجابة، وتم تلقي العلاج.

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