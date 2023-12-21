أصالة تطرح أغنية "جنة الحب" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الأربعاء، أغنية "جنة الحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "جنة الحب" باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الشاعر دكتور ذياب بن غانم المزروعي، وألحان فايز السعيد، وتوزيع موسيقي نور هاشم.

وتقول كلمات الأغنية: "قَالْ: الْفِرَاقْ وْقِلْت: لا تَطْرِيْ الْمَوت، مَا وِدِّيْ أسْمَعْ غَيْر كِلْمَةْ (حَيَاتِيْ)، وَصْلِكْ حَيَاةْ وْقَطْعَةْ الْوَصِلْ تَابُوت، وْلَحْظَةْ فِرَاقِكْ نَفْس لَحْظَةْ مِمَاتِيْ، تَعَالْ نَبْنِيْ جَنَّةْ الْحِبّ بِسْكُوت، وَاسَكِّنِكْ مَا بَيْن ذَاتِيْ وْذَاتِيْ، طُوْل الْعِمِرْ خَلِّكْ مَعِيْ صُوْرَهْ وْصَوْت، لا تَطْرِيْ الْفَرْقَا وْتَفْرِحْ عِدَاتِيْ، هَمْسِكْ حِكَايَةْ سِحْر مِنْ وَحْي (هَارُوت)، صِبّ الْحَدِيْث بْمَسْمِعِيْ يَا غَنَاتِيْ".

وكانت أصالة قد طرحت الجزء الأول من ألبومها الجديد بعنوان " لحقت نفسي"وتضمن 6 أغاني منها "الأخبار الحلوة، ومانجا، ومارس أبريل".