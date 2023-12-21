كيندال جينر تتألق بمعطف فرو سعره خيالي.. إليكم كم بلغ!

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات صورة لعارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، وهي تستمتع بيومها في أسبن الثلجية بولاية كولورادو.

وتألقت كيندال البالغة من العمر 28 عامًا، بمعطف من الفرو "Balenciaga" بقيمة 5950 دولاراً من FWRD، حيث تعمل كمديرة إبداعية.

وأضافت كيندال على إطلالتها قفازات جلدية سوداء، وانتعلت حذاءً جلدياً أسود بكعب عالٍ يصل إلى الركبة.

كما وضعت نظارة شمسية ذات إطار أبيض، واعتمدت تسريحة شعر طبيعية، إذ تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً.

يذكر أن كيندال كانت قد اشترت حذاءً "Grit Brindle Kate" بقيمة 1295 دولاراً، وذلك خلال إجازتها الجبلية.

وأثار معطف كيندال الفرو وعمليات الشراء الباهظة التي تجريها، ضجة واسعة بين المتابعين، إذ اعتبروا أفعالها هذه ك"علاج نفسي"، خصوصاً بعد انفصالها عن الموسيقي البورتوريكي "باد باني".

يشار إلى أن مجلة "People" كانت قد أعلنت منذ أيام، انتهاء العلاقة الرومانسية بين كيندال وباد باني، بعد 10 أشهر معاً.





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