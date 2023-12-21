بالصور- حنان مطاوع تتألق بلوك جديد قبل نهاية 2023

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية حنان مطاوع مجموعة صور لأحدث إطلالاتها، وظهرت فيها بلوك جديد نال إعجاب المتابعين.

اعتمدت حنان مطاوع قصة شعر جديدة، إذ ظهرت بغرة قصيرة، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "كلما تقدمنا في العمر ضعف البصر.. واتضحت الصورة".

وكانت حنان مطاوع نشرت مجموعة أخرى من صورها بالـ"نيولوك"، وعلقت عليها قائلة: "لكل ليل قمر، حتي ذلك الليل الذي بأعماقك.. شمس التبريزي".

وكان عرض مؤخراً مسلسل "صوت وصورة"، الذي يدور حول قصص إنسانية تتطرق للحديث عن مشاكل منصات التواصل الاجتماعي، وتأثيرها السلبي على المجتمع وسلوكياته، من إخراج محمود عبدالتواب، تأليف محمد سليمان عبد المالك، بطولة الممثلين المصريين حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف ورامي الطمباري.



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