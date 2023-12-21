شكرا لقرائتكم خبر عن آدم يطالب هاشم الزواج من كيان مقابل تركهما المزرعة الحلقة 19 من"العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث الحلقة 19 من مسلسل "العودة" قيام هاشم (حمزة العيلى) بالذهاب إلى آدم (شريف سلامة)، وتهديده بعد أن قام بتولى قضية كيان (تارا عماد)، شقيقته ضده بسبب أرض المزرعة، ويدور حديث طويل بينهما، ليخبره آدم أنه لن يتخلى عن القضية وكيان، إلا إذا وافق بخطبتهما.

كما يقع حسن (عصام السقا)، في حيرة كبيرة بسبب عودة زوجته إلى القرية، وإخبارها له أنها ستقوم بنقل مدرسة ابنهما وعملها، ولن تعود إلى القاهرة مجددا، في نفس التوقيت الذي قام به حسن بخطبة هناء (بسنت شوقى)، ووعدها بتطليق زوجته.



مسلسل العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء ويعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.