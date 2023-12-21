ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلاد إبنتها الصغرى تمارا، بعد أيام قليلة على عيد ميلاد إبنتها الأولى تيا.

وشاركت رضوى الجمهور مجموعة صور لها برفقة إبنتها، خطفت فيها قلوب الجمهور، وعلقت: "النهارده عيد ميلاد المجرمه الصغيره تمارا الشقيه والحنينه اوى عليا واللى مطلعه عينى طول الوقت وقلبى حاسس انها هتكمل مسيرتى و تبقى رضوى الشربينى نمره ٢ لانها عايزه تقدم البرنامج معايا من دلوقتى

كل سنه وانتى حلوه و شقيه و روحك حلوه يا بنتى وتحققي كل أحلامك

و ربنا يحفظك انتى و اختك و يارب اكون دايما الأم اللى بتتمنوها، عيد ميلاد سعيد تمارا".



كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام قليلة على إحتفالها بعيد ميلاد إبنتها تيا.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد تمارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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