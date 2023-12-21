ممثل مصري شهير يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري أحمد جمال سعيد لوعكة صحية مفاجئة، في الساعات القليلة الماضية.

ونشر أحمد جمال سعيد صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي.

وأرفق أحمد الصورة بتعليق قال فيه: "اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم ارفع عني وخفف تعبي يا رب".

يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" ضمن أحداث مسلسل "55 مشكلة حب" هو من آخر أعمال أحمد جمال سعيد، والذي حقق فيه نجاحا كبيرا.

وحكاية "ما تيجي نشوف" من إخراج محمد الخبيري، وبطولة كل من هنا شيحة، طارق صبري، غسلام جمال، ملك قورة ونهى عابدين، من إخراج .



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