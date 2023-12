بالصور- ماريا كاري بإطلالة شتوية باهظة الثمن

ميرنا وليد - بيروت - قضت المغنية العالمية ماريا كاري، بعض الوقت في التسوق خلال رحتلها السنوية إلى أسبن في الولايات المتحدة.



والتقطت عدسات الكاميرات صوراً لماريا خلال رحتلها السنوية، ظهرت فيها بأزياء شوتية لافتة.

وظهرت ماريا كاري بإطلالة شتوية كاملة باللون الأبيض أثناء توجهها إلى متاجر "Louis Vuitton" و "Gucci" و "Kith".

وارتدت ماريا تنورة قصيرة بيضاء، مع جوارب طويلة بيضاء غير شفافة، وأضافت معها معطفاً أبيض قصيراً من "Prada Re-Nylon" بقيمة 2500 دولار، مناسب مع إطلالتها.

وأختارت صاحبة أغنية "All I Want For Christmas Is You" مع ملابسها حذاء أبيض يصل إلى الركبة، مع كعب عالي، كما تركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفها.

وأكملت ماريا إطلالتها بنظارات شمسية بيضاء كبيرة الحجم مع عدسة وردية، وقلادة الماس.