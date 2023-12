شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم السادس هو الأخير من What We Do In The Shadows.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد القائمين على سلسلة What We Do In The Shadows، الذى يعرض على شبكة FX، أن العمل سينتهى مع الموسم السادس من السلسلة، وذلك بعد طرح الموسم الخامس من العمل في يوليو الماضى، وانتهى في أغسطس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



What We Do In The Shadows

وإلى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لطرح الموسم السادس والأخير من سلسلة What We Do In The Shadows، ولكن من المتوقع ان يطرح في صيف العام المقبل 2024.

في العام الماضي، بعد تجديد العرض للموسم الخامس والسادس، وأشار مخرجا المسلسل ستيفاني روبنسون وبول سيمز إلى أن نهاية العمل مع هذه المواسم.

مسلسل What We Do in the Shadows، من بطولة مات بيري، كيفان نوفاك، ناتاسيا ديميتريو، هارفي جويلين، ومارك بروكش، وغيرهم، تدور أحداثه حول ثلاثة مصاصي دماء يعيشون معًا على مدار المائة عام الماضية، وبالتالى فإنهم يواجهون العديد من المواقف المضحكة والمسلبة، التى يضاف إليها بعض من الإثارة والرعب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".