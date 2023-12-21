شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلان مشتقان من سلسلة Peaky Blinders قيد التجهيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العمل على عملين مشتقان من سلسلة Peaky Blinders، على منصة نتفليكس، حيث تخطط المنصة لمسلسلين منفصلين يعتمدان على سلسلة العصابات البريطانية، والتي انتهت في عام 2022 بعد ستة مواسم.

يقال إن أحد هذه المسلسلات "تدور أحداثه في بوسطن في منتصف القرن العشرين"، بعد عقدين من مسلسل Peaky Blinders، ويعتقد أن المسلسل الآخر يتمحور حول بولي من عائلة شيلبي، التي لعبت دورها في الأصل الراحلة هيلين ماكروري.

الاستمرار الوحيد المؤكد لمسلسل Peaky Blinders على الشاشة هو فيلم تكملة قادم، كتبه المبدع الأصلي للمسلسل ستيفن نايت، وفي حديثه لراديو تايمز مؤخرًا، قال نايت إن تصوير الفيلم يجب أن يبدأ في منتصف عام 2024، حيث صرح قائلا:" أنا أعمل فقط على الأجزاء الأخيرة منه في الوقت الحالي، وهو يشبه إلى حد ما وجود حلم بالنسبة لي، والخطة هي البدء في تصوير ذلك في منتصف العام المقبل."

مسلسل Peaky blinders يحكى عن عصابة تتكون من ثلاثة أشقاء فى مدينة "برمنجهام" الإنجليزية، عقب الحرب العالمية الأولى، حتى وصولها إلى السيطرة على لندن، وعرض فى أربعة مواسم، ومن المقرر عرض الموسم الخامس له فى 2019، من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.