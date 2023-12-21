مسلسل “للموت” بنسخته التركية يشهد تغييرات جديدة قبل انطلاق تصويره

كشفت عدّة تقارير ان قناة Kanal D التركية التي سبق وأعلنت عن اتفاقها مع الممثل ابراهيم تشيليكول لبطولة مسلسل “ما قبلك” (للموت بنسخته العربية) الذي ستنتجه بنفسها، على ما يبدو ان الاتفاق بين الطرفين لم يصل الى خواتيم سعيدة.

في التفاصيل، حصل خلاف بين ابراهيم تشيليكول وادارة القناة خلال فترة تجهيز للمسلسل، ما دفع بالأخيرة الى فتح باب التفاوض مع الممثل ألب نافروز لبطولة المسلسل بدلاً من ابراهيم الذي كان سيجسد شخصية هاكان داغستان صاحب احدى أكبر شركات البناء في البلاد (أي شخصية هادي “محمد الاحمد” بالنسخة العربية”).

وفي أحدث تصريح لـ “ألب” في حفل مجلة ReTouch للسنة الجديدة كشف انه يقيّم عدة مشاربع اعجبته ومن المحتمل أن يتم الاعلان عن الخبر قريبًا.

نذكر ان النجمة التركية ايرام هيلفاجي اوغلو، التي ستجسد دور “سحر” (النجمة ماغي بو غصن – بالنسخة العربية من مسلسل للموت)، انسحبت ايضا من العمل بسبب عدم اتفاقها مع شركة الانتاج على شروط العقد.

كما انسحب ايضًا المخرج سردار قوزلكلي من العمل وذلك قبل ايام من انطلاق التصوير (من أعماله حكايتنا، العشق الفاخر، وجع القلب، المدار).

اذا الشركة تعاقدت فقط مع النجمة ميليس سيزين، التي ستجسد دور زوجته “مروة” أي “ريم” (دانييلا رحمة) بالنسخة العربية.

اما من أعمال ميليس سيزين (الخائن بدور “تيا”. ومؤخرًا أطلّت بمسلسل “غول جمال”).

كما قامت “كانال د” بتغيير اسم المسلسل اللبناني من “للموت” الى “ما قبلك” لأن في عام ٢٠١٧ عُرض مسلسل بنفس الاسم تقريبًا بعنوان “حتى الممات” بطولة انجين أكيوريك وفهرية افجان.

السيناريو سيحمل توقيع باشاك انجيغون (من اعمالها السابقة الؤلؤة السوداء، البطل، علي رضا، زهرة الثالوث بموسمه الثالث، هذا العالم لا يسعني).