ميرنا وليد - بيروت - كشف موقع Ranker المتخصص باستطلاعات الرأي حول الترفيه والعلامات التجارية والرياضة والطعام والثقافة عن لائحة تضم أكثر المشاهير المكرهوين لعام 2023 بعد تصويت واستطلاع واستفتاء دام لفترة ولا زال قائماً حتى الساعة .

وتصدرت الممثلة آمبر هيرد اللائحة حتى الان وذلك على اثر أزمتها مع الممثل جوني ديب والمحاكم بينهما التي تم بثها على التلفزيون، تيلها الدوقة والممثلة ميغان ماركل. في المرتبة الثالثة حلت مقدمة البرامج إيلين دي جينيرس، في المرتبة الرابعة مقدمة البرامج أوبرا وينفري وفي المرتبة الخامسة الأمير هاري.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر مشاهير مكروهين لعام 2023... وممثلة شهيرة تصدرت اللائحة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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