ميرنا وليد - بيروت - بعدما أفادت تقارير اعلامية ان النجمة العالمية سيلين ديون فقدت الإحساس والتحكم بعضلاتها، اثر إصابتها بمرض عصبي نادر يبدو ان مسيرتها قد انتهت فعلياً وان الاعتزال الرسمي اصبح قريب الا ان سيلين لا زالت غير متقبلة للامر ولا تريد ان ينساها محبوها.
وكانت كشفت شقيقتها كلوديت عن حزنها وخيبة أملها لفشل الطب بإيجاد دواء فعال يساعد سيلين على التغلب على مرضها. هذا الخبر أقلق المتابعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر شفاءها وعودتها الى نشاطها الفني، ويخافون من الأسوأ، وهم يأملون بمعجزة لشفائها. وتمتنع سيلين ديون عن الإدلاء بأي تصريح وتلتزم بالصمت والراحة الدائمة. بالرغم من صعوبة الوضع لم تفقد شقيقاتها الأمل بشفائها، وهن دائماً الى جانبها مع أفراد العائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتهاء مسيرة سيلين ديون.. والإعتزال الرسمي قريب جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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