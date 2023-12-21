بيونسيه تخطف الأنظار بإطلالتين مميزتين.. وهكذا غطت شعرها بالكامل

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية بيونسيه مؤخراً من شوارع نيويرك، بإطلالتين مميزتين ومتشابهتين، وخطفت قلوب الجمهور بجمالها. بالصور- ميريام فارس تكسر قاعدة "مين ماخدي".. وتصرف غير مسبوق تجاه زوجها

وقد إعتمدت بيونسيه بالإطلالتين كنزة بقبة مرتفعة، وفوقها جاكيت، وقد نسقت معها غطاء رأس غطى شعرها بشكل كامل واعتبرها المتابعون تشبه الحجاب.

وتحقق النجمة العالمية بيونسيه نجاحاً كبيراً بالفيلم الخاص بها والذي يحمل إسم Renaissance: A Film By Beyoncé حيث حقق الفيلم حتى الأن 37 مليونًا و39 ألف دولار بعد طرحه في 1 كانون الأول/ديسمبر الحالي في دور العرض العالمية.

وانقسمت إيرادات فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé بين 29 مليونًا و439 ألف دولار بشباك التذاكر الأميركي، و7 ملايين و600 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي.

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