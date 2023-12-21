ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة التركية إيدا إيجي بأول ظهور لها بعد إعلان حملها بطفلها الأول.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع جمال إيدا، مؤكدين أن الحمل يليق بها كثيراً، وتمنوا لها أن تكون بصحة جيدة.

وقد تم الكشف عن حمل النجمة التركية إيدا إيجي بطلة مسلسل "التفاح الحرام" بشهرها الأول، في شهر أيلول الماضي.

وأعلنت عن الأمر صحفية birsenaltuntas1 نقلا عن موقع Online Muhabir.

وفي نفس توقيت انتشار الخبر، نشرت إيدا صورة لها من زفافها برفقة زووجها،وكتبت:"من أفضل الصور لديّ من حفل زفافي".

كانت هذه تفاصيل خبر إيدا إيجي بأول ظهور لها ببطن منتفخ.. وهكذا بدت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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