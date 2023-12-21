ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون الجمهور مقطع فيديو لها برفقة شقيقتها الصغرى هيا، ووالدتهما.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الشبه بين الشقيقتان والوالدة، مؤكدين على جمالهن ومادحين بالعلاقة التي تجمعهن.

وكانت قد صدرت عن مجلة فوربس الشرق الأوسط النسخة السادسة من قائمتها السنوية 30Under30، التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين، ممن يحدثون تأثيراً في مختلف القطاعات.

وضمت قائمة هذا العام 120 مشاركا ومشاركة، موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة، وتأتي هذه الفئات :العلوم والتكنولوجيا، التجارة الإلكترونية والتمويل، الترفيه، التأثير الإجتماعي.

ومن بين الأسماء اللبنانية التي وردت، إسم ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون، عن فئة التأثير الإجتماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفوا إلي شقيقة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون الصغرى هيا.. ما مدى الشبه بينهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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