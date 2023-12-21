شاهد سارة الودعاني تظهر داخل أحد المولات وهي محاطة بعدد من البودي جارد

تم توثيق مقطع فيديو يظهر المشهورة على منصة سناب شات وخبيرة التجميل سارة الودعاني وهي تتجول في أحد المولات برفقة عدد من حراس الأمان.

يوضح الفيديو سارة وهي تتحدث مشيرة إلى أنها ترغب في المشي بمفردها، ولكن الحراس يصرون على مرافقتها من الخلف والأمام ورفض تركها تتجول بمفردها.