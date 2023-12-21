تم توثيق مقطع فيديو يظهر المشهورة على منصة سناب شات وخبيرة التجميل سارة الودعاني وهي تتجول في أحد المولات برفقة عدد من حراس الأمان.
يوضح الفيديو سارة وهي تتحدث مشيرة إلى أنها ترغب في المشي بمفردها، ولكن الحراس يصرون على مرافقتها من الخلف والأمام ورفض تركها تتجول بمفردها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد سارة الودعاني تظهر داخل أحد المولات وهي محاطة بعدد من البودي جارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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