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ضمن حملة دعم غزة.. تفاصيل حفل تامر عاشور الجمعة المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

يستعد المطرب تامر عاشور، لتقديم حفله الغنائي، المقام ضمن حملة تقديم المساعدات لضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

الحفل يقام في أحد المراكز التجارية في طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، يوم الجمعة المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري.

الجهة المنظمة للحفل، أعلنت عن فتح الأبواب لدخول الجمهور في الرابعة عصرا، على أن يبدأ الحفل في الساعة الثامنة مساءا.

وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 360 و 510 جنيه، وطرحت للحجز عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أن، تامر عاشور، أحيا الشهر الماضي، حفل غنائي في زد بارك، وخصص جزء من أرباحه لتقديم المساعدات لضحايا العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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