تفاصيل أغاني فيلم "الإسكندراني" لأحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

يشهد فيلم "الإسكندراني" للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة والمخرج خالد يوسف، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 4 يناير المقبل، تقديم أكثر من أغنية.

الأغاني شارك في كتابتها الشاعرين جمال بخيت ورامي جمال، ووضع الألحان عصام كريكا، وشريف حمدان.

ويقدم المطرب محمد شاهين، أغنية الفيلم، وهي من كلمات رامي جمال، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير.

وتولى المؤلف الموسيقي يحيي الموجي، وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "الإسكندراني".

المخرج خالد يوسف، طرح الثلاثاء البوستر الرسمي للفيلم، وأعلن عن موعد طرح البرومو الرئيسي له يوم الجمعة المقبل.

فيلم " الإسكندراني"من تأليف الكاتب الراحل أسامة انور عكاشة، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، ومن المقرر طرحه في دور العرض يوم 4 يناير المقبل، وفي دور العرض بالدول العربية يوم 11 يناير 2024.