شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد فن 2023.. أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات خلال العام أبرزها بيت الروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت السينما المصرية خلال عام 2023 نجاحا كبيرا، حيث عرض خلال العام أكثر من 40 فيلما متنوعا، ما بين الكوميدي والرومانسي والإثارة والتشويق، كما حققت بعض الأفلام نجاحا كبيرا، وظهر ذلك جليا في شباك التذاكر.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على الأفلام الـ 5 الأعلى تحقيقا للإيرادات خلال عام 2023:

بيت الروبي

كان من أبرز الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا سواء من خلال إشادات الجمهور أو في شباك التذاكر، فيلم "بيت الروبى" الذي جمع النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز لأول مرة، وتصدر إيرادات الأفلام المصرية كلها، وحقق إيرادات بلغت 130 مليونا و877 ألف جنيه.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

وقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

تاج

وجاء في المرتبة الثانية في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات خلال عام 2023، فيلم "تاج" للنجم تامر حسني، بعد حصده إيرادات بلغت 45 مليونا و309 آلاف جنيه في شباك التذاكر.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

البعبع

أما فيلم "البعبع" فجاء في المرتبة الثالثة، حيث حصد في شباك التذاكر إيرادات بلغت 43 مليونا و561 ألف جنيه، وهو من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي علي الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجئ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب..

العميل صفر

ومن الأفلام أيضا التي حققت نجاحا كبيرا خلال 2023، فيلم "العميل صفر"، الذي حصد 42 مليونا و515 ألف جنيه، وهو من بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

وش في وش

أما فيلم "وش في وش"، حصد هو الآخر إشادات واسعة من الجمهور وقت عرضه، واحتل المركز الخامس في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات خلال 2023، بعد ان حصد 36 مليونا و425 ألفا و432 جنيها.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.