الاحتفال باليوبيل الماسي للفنان محمد عبده بليلتَين للتاريخ ضمن موسم الرياض

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوبيل الماسي للفنان محمد عبده في حفلتَين تكرّمان عطاءه الفني على امتداد ستين عامًا، توزّعتا على روائعه الخالدة وأغنياته الشعبية، وذلك يومَي ٢٩ و ٣٠ كانون الاول/ ديسمبر الحالي على مسرح الأرينا.

وفي هذا الإطار كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن الحدث المرتقب في تغريدة عبر تطبيق “إكس” وسائر مواقعه الرسمية، كتب فيها” ٦٠ عامًا من العطاء الفنيّ.. نحتفل يوم ٢٩ و ٣٠ ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده، بليلتَين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ما غنى من الأعمال.. والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية”.

بدوره نشر حساب مسرح محمد عبده إعلانًا رسميًّا عن المناسبة التكريمية، فكتب:” فخورون باستضافة الليلتين التاريخيتين، ٦٠ عامًا من العطاء الفني … نحتفل يوم ٢٩ و٣٠ ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده في الأرينا.قريبًا تطرح التذاكر”.