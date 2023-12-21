بالصور – يزن السيد بالزي السعودي في الرياض وهذا ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبَّر النجم السوري يزن السيد عن سعادته الكبيرة بوجوده في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية؛ ليشارك جمهوره مفاجأة من نوع خاص خلال وجوده هناك.

ونشر يزن السيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صوراً يظهر من خلاله بالزي السعودي؛ حيث أكد سعادته بوجوده في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وقال يزن السيد في تعليقه على الصور: “ربما اليوم، ربما غداً، ربما يوماً ما، ولكن لا بُدَّ للوقت أن يحين؛ فهي إن ضاقت فلا بُدَّ أن تُفرج… موسم الرياض.. شكراً عالدعوة الكريمة”.

وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي يزن السيد مع الصور، وأكدوا جمال إطلالته بالزي السعودي متمنين له التوفيق في رحلته.

كما شارك يزن السيد عبر خاصية الـ “ستوري” لحسابه الرسمي على “إنستغرام” مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لزيارة أماكن متفرقة في الرياض، ومنها إستاد “المملكة أرينا”، وهو ملعب نادي الهلال السعودي، بالإضافة إلى فيديو وهو يقضي وقتاً مميزاً مع زوجته لمى الرهونجي في أحد الأماكن الترفيهية كما شارك صورة أخرى مع الفنانة فيفي عبده.

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني، كان يزن السيد قد حضر مؤخراً ببطولة مسلسل “العرافة”، وهو مسلسل قصير من تأليف حمزة اللحام وإخراج يزن شربتجي، وهي التجربة الإخراجية الأولى له بعد النجاح الكبير الذي حققه بوصفه مدير إضاءة وتصوير، وتم عرضه على إحدى المنصات مؤخراً، وحقق نجاحاً جيداً.

ويدور العمل في إطار من الأكشن والتشويق؛ حيث يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تؤثر في الإنسان، بالإضافة إلى الأعمال السيئة التي يرتكبها البشر، فتبقى تلاحقهم كظلهم.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم: جفرا يونس، تولين البكري، ليليا الأطرش، وآخرون.

أما على صعيد موسم دراما رمضان؛ فيحضر يزن السيد ببطولة الموسم الثاني من مسلسل “كسر عضم” الذي يجري تصويره في الإمارات العربية المتحدة، كما ينتظر عرض مسلسل “دوار شمالي” الذي تم تأجيله من الموسم الماضي.