فستان الأميرة ديانا يتخطى المليون الدولار في مزاد علني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من رحيلها منذ حوالي الـ 25 عاماً، إلا أن ذكرى الأميرة ديانا لم ترحل لحظة عن قلوب محبيها، وما يعكس ويؤكد ذلك هو بيع فستانها المخملي في مزاد علني لدار جوليان للمزادات بمبلغ خيالي بلغ 1.14 مليون دولار، وهو سعر أعلى بـ11 مرة من القيمة المتوقعة والمقدرة حيث كان قد عرض بمبلغ يتراوح بين 100 ألف و200 ألف دولار.

وكانت الراحلة ديانا، أميرة ويلز، قد ارتدت الفستان لأول مرة عام 1985 في إيطاليا خلال جولة ملكية مع الملك تشارلز الذي كان أميراً حينها. وهو مصنوع من المخمل الأسود ومطرز بتنورة زرقاء مزينة بحزام وقوس كبير.

وذكرت الدار أن الفستان مع الرسمة التوضيحية له قد تم بيعهما بمبلغ مليون و148 ألفاً و80 دولاراً، وجاء في بيان لها حول الموضوع : “حطمت دار جوليان الآن الرقم القياسي العالمي الجديد لأغلى فستان ارتدته ديانا يُباع في مزاد”، كما أضافت أن الرقم القياسي السابق للمزاد كان 604.800 دولار.

توفيت الأميرة ديانا متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في حادث سيارة وقع قرب منتصف ليل 31 أغسطس 1997.

في محاولة لتجنب المصورين الذين كانوا يطاردونها في كل خطوة، كان سائق ديانا؛ هنري بول، يقود بسرعة تقارب ضعف الحد المسموح به في نفق بونت دي ألما في باريس. فقد السيطرة على السيارة التي كانت تقل أميرة الشعب وصديقها دودي الفايد وحارسهما الشخصي تريفور ريس جونز، واصطدمت السيارة بجدار النفق، ثم بعمود يدعم الهيكل. قُتل فايد وبولس على الفور، بينما كانت ديانا لا تزال على قيد الحياة. وصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث في غضون خمس دقائق ونقلتها إلى المستشفى، لكنها لم تنج. وتوفيت في النهاية متأثرة بجراحها في الساعة 4:53 صباحاً يوم 31 أغسطس 1997.

ووفقاً لرجل إطفاء استجاب لموقع الحادث، كانت آخر كلمات ديانا هي: “يا إلهي، ماذا حدث؟”

كانت الأميرة ديانا تبلغ من العمر 36 عاماً وقت وفاتها.وذكرت الدار أن الفستان مع الرسمة التوضيحية له قد تم بيعهما بمبلغ مليون و148 ألفاً و80 دولاراً، وجاء في بيان لها حول الموضوع : “حطمت دار جوليان الآن الرقم القياسي العالمي الجديد لأغلى فستان ارتدته ديانا يُباع في مزاد”، كما أضافت أن الرقم القياسي السابق للمزاد كان 604.800 دولار. يمكنك معرفة المزيد عن عرض خطابات شخصية بخط يد الأميرة ديانا للبيع بالمزاد العلني كيف ماتت الأميرة ديانا؟ توفيت الأميرة ديانا متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في حادث سيارة وقع قرب منتصف ليل 31 أغسطس 1997. في محاولة لتجنب المصورين الذين كانوا يطاردونها في كل خطوة، كان سائق ديانا؛ هنري بول، يقود بسرعة تقارب ضعف الحد المسموح به في نفق بونت دي ألما في باريس. فقد السيطرة على السيارة التي كانت تقل أميرة الشعب وصديقها دودي الفايد وحارسهما الشخصي تريفور ريس جونز، واصطدمت السيارة بجدار النفق، ثم بعمود يدعم الهيكل. قُتل فايد وبولس على الفور، بينما كانت ديانا لا تزال على قيد الحياة. وصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث في غضون خمس دقائق ونقلتها إلى المستشفى، لكنها لم تنج. وتوفيت في النهاية متأثرة بجراحها في الساعة 4:53 صباحاً يوم 31 أغسطس 1997. ووفقاً لرجل إطفاء استجاب لموقع الحادث، كانت آخر كلمات ديانا هي: “يا إلهي، ماذا حدث؟” كانت الأميرة ديانا تبلغ من العمر 36 عاماً وقت وفاتها.