سكوت إيستوود يفاجئ الجمهور بموهبة خفية.. يعزف على هذه الآلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سكوت إيستوود، الممثل المعروف بمواهبه المتعددة، كشف في مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE عن موهبته الفريدة في العزف على الساكسفون.

وقال إيستوود: “الكثير من الناس لا يعرفون أنني أعزف على الساكسفون. لست محترفاً في العزف، لكني أعزفه”.

وتعود هذه الهواية إلى طفولته حيث بدأ العزف منذ الصغر، ومؤخراً عاد لممارسة هذا الفن مرة أخرى.

تطورت مهارته في العزف بدفع من والديه، وخاصة والده، كلينت إيستوود، الذي يبلغ من العمر الآن 93 عاماً. يقول سكوت: “لم أعزف في أوركسترا، لكني تلقيت دروساً في الموسيقى. كان والديَّ يشجعانني على دروس الموسيقى منذ الطفولة، سواء كانت دروس البيانو أو الساكسفون”.

واصل إيستوود العزف حتى المرحلة الثانوية ثم توقف، لكنه عاد مؤخراً لهذه الهواية. وإلى جانب موهبته الموسيقية، تحدث إيستوود عن شغفه بالكلاب، متذكراً أنه نشأ في بيئة تحيط بها الكلاب منذ الصغر. وقال: “كان لدينا العديد من الكلاب والقطط، وحتى قمنا برعاية بعض الحيوانات المؤقتة”.

بعد انتهاء العطلات، يخطط إيستوود للعودة إلى التمثيل مرة أخرى. يقول: “يجب أن أعود للعمل. سأبدأ في تصوير عدة أفلام، منها فيلم أكشن في يناير، وبعدها فيلم درامي في إيطاليا. أنا متحمس لهذا المشروع، وأتوقع أن يكون الربع الأول من العام المقبل مليئاً بالأعمال المثيرة”.

في إيطاليا، سيشارك إيستوود في تصوير فيلم درامي يتوقع أن يكون مميزاً، على الرغم من برودة الطقس في فبراير. وعبر عن حماسه للمشروع قائلاً: “سأستمتع بتجربتي في إيطاليا. سيكون الجو بارداً في فبراير، لكننا نعمل على إنتاج فيلم رائع، وأتوقع أن يكون بداية جيدة للعام الجديد”.

تعد هذه الخطوة في مسيرته الفنية انعكاساً لتطوره وتنوع مواهبه. إيستوود، الذي اشتهر بأدواره في أفلام مثل “Wrath of Man”، يُظهر مرونته وقدرته على التحدي من خلال الجمع بين شغفه بالتمثيل وحبه للموسيقى.

من خلال شراكته مع Royal Canin في بطولة AKC الوطنية لعام 2023، التي تحمل هذا العام شعار “القدرات الفريدة”، يقدم إيستوود مثالاً على القدرات الفريدة والمتنوعة للأفراد. سواء كان ذلك من خلال موهبته في العزف على الساكسفون أو من خلال تفانيه في التمثيل، يستمر في إلهام الآخرين بجهوده المتعددة الأوجه.