ميرنا وليد - بيروت - ماريا الصباغ، هي طبيبة أسنان، ولديها موهبة كبيرة في مجال الغناء والتمثيل، وهي ابنة المؤلف الموسيقي والمسرحي فريد الصباغ.
وأطلت ماريا في المسرحيات التي قدمها والدها فريد الصباغ وعمها ماهر الصباغ، من بينها الطائفة 19 وحركة 6 أيام ومن أيام صلاح الدين، وأحدث أعمال ماريا مشاركتها في مسرحية "مش بس عالميلاد"، التي تعرض خلال شهر كانون الأول/ديسمبر على مسرح جورج الخامس/أدونيس.
ماريا أطلت في لقاء أجرته معها سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر، وتحدثت عن تعلمها البيانو، وأدوارها في الأعمال المسرحية التي قدمتها، وعما إذا كان يؤثر فيها الدور كثيراً ويبقى معها بعد تجسيده، وغيرها من الأمور.
تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - ماريا الصباغ نجمة تمثيل وغناء صاعدة ومسرحيات الأخوين الصباغ شاهدة على ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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