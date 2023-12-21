خاص وبالفيديو - ماريا الصباغ نجمة تمثيل وغناء صاعدة ومسرحيات الأخوين الصباغ شاهدة على ذلك

ميرنا وليد - بيروت - ماريا الصباغ، هي طبيبة أسنان، ولديها موهبة كبيرة في مجال الغناء والتمثيل، وهي ابنة المؤلف الموسيقي والمسرحي فريد الصباغ.



وأطلت ماريا في المسرحيات التي قدمها والدها فريد الصباغ وعمها ماهر الصباغ، من بينها الطائفة 19 وحركة 6 أيام ومن أيام صلاح الدين، وأحدث أعمال ماريا مشاركتها في مسرحية "مش بس عالميلاد"، التي تعرض خلال شهر كانون الأول/ديسمبر على مسرح جورج الخامس/أدونيس.

ماريا أطلت في لقاء أجرته معها سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر، وتحدثت عن تعلمها البيانو، وأدوارها في الأعمال المسرحية التي قدمتها، وعما إذا كان يؤثر فيها الدور كثيراً ويبقى معها بعد تجسيده، وغيرها من الأمور.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق: