تعليق مثير للاهتمام من ياسمين عبد العزيز على قفزة أحمد العوضي في "الإسكندراني"

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على أداء زوجها الممثل أحمد العوضي في فيلمه الجديد "الإسكندراني"، المقرر عرضه في السينما ونشرت صورة لزوجها أحمد العوضي من الإعلان الترويجي للفيلم، وظهر خلالها يضرب منافسة في حلبة ملاكمة، وأرفقت الصورة بتعليق قالت خلاله: "لهذا السبب لا أتشاجر معه.

. العوضي يطير في الهواء".

فيلم "الإسكندراني" مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، من بطولة أحمد العوضي، زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان، عصام السقا، رحاب الجمل من اخراج المخرج خالد يوسف.