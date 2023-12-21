وصيفة ملكة جمال لبنان تثير الجدل بوضعية جلوسها وتشارك هذه الصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2022 لارا غراوي، صورتين لها بالأبيض والأسود عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي مستلقية على الدرج المزين بمناسبة عيد الميلاد، مستعرضة رشاقتها، وعلقت على الصورتين وكتبت باللغة الفرنسية : "بالمقلوب".



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه الصور اذ كسبت قاعدة متابعين بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان اذ برزت عن غيرها برشاقتها وطولها وملامحها الجميلة اضافة الى حبها الكبير لضيعتها "بسكنتا" التي ذكرتها اكثر من مرة حتى اصبح البعض يعتبرها سفيرة المنطقة.