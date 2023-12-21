محمد رمضان يتناول الطعام بمكان فاخر.. وهكذا ظهر عاري الصدر

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد رمضان الجمهور، صورة بدا فيها وهو يتناول الطعام بمكان فاخر، ومن دون ملابس من الجهة العليا من جسمه.



إطلالة محمد رمضان هذه أثارت غضب العديد من المتابعين، الذين جددوا إنتقادهم لإستعراضات محمد رمضان الدائمة، في حين أن متابعين آخرين أحبوا هذه الإطلالة.

وكان علق محمد رمضان على مقاطع الفيديو العديدة التي وصلته من متابعيه، ويظهر فيها أكتر من شبيه له.

ونشر محمد رمضان فيديو مصوراً له عبر حسابه الرسمي، قال فيه: "طبعاً ببقى مبسوط جداً لما بشوف فيديوهات لناس شبهي، سواء من أصحابها أو ناس بتقول فلان صاحبنا شبهك".

وأضاف: "متهيألي المصري هتلاقي 40 واحد شبهه أو العراقي أو الفرنسي أو الألماني، لكن في كوريا متهيألي المواطن الكوري في 40 واحد بس في بلده مش شبهه، واليابان والصين".

وتابع رمضان: "ساعات بفكر إن في كوريا ممكن الأم تنسى وتحمّي ابنها مرتين، بدل ما تحمّيه هو وأخوه".