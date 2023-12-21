ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة العالمية سيدني سويني، بطلفة مسلسل Euphoria حالة من الجدل بتصريحاتها الأخيرة أثناء حديثها عن الملابس التي تفضلها.

وقالت سيدني: "أنا دائما أدين بالشكر لـ أرامني وميو ميو لأنهم يجرون تعديلات على الفساتين من أجل صدري. وكثير ما ينتقدني الناس على الانترنت وينتقدون منسقي ملابسي بسبب ارتدائي لملابس لا تناسب صدري، ولكن السبب الحقيقي هو بسب بالعينات المتوفرة. أغلب الملابس غير مناسبة لصدري وفي الأغلب ليس متاح لنا أن نوسعها أو نقصها، وأكون مجبرة على ارتداء شيء لا يناسب مقاساتي، وبالتالي لا يبدو المظهر جيد. عندما أرتدي ملابس من Miu Miu أو Armani أو أي دار أزياء يسمح بإجراء تعديلات على الفساتين، أظهر بشكل أفضل، وأكون واثقة وسعيدة على السجادة الحمراء".

كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة شهيرة تثير الجدل بتصريحها: "من الصعب العثور على ملابس تناسب صدري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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