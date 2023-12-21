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بالفيديو: غازي الذيابي يتوقع مبلغ خيالي لحجم ثروته عام 203‪0

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تنبأ غازي الذيابي، المشهور على سناب شات، بما ستكون عليه ثروته في عام 2030.
وفي رده على سؤال من الإعلامي محمد الدريم، أشار الذيابي إلى أنه يتوقع أن تصل ثروته إلى 300 مليون ريال بحلول تلك السنة.

وسبق للذيابي أن أكد أن أعلى قيمة لإعلان قدمه بلغت 300 ألف ريال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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