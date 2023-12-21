تنبأ غازي الذيابي، المشهور على سناب شات، بما ستكون عليه ثروته في عام 2030.
وفي رده على سؤال من الإعلامي محمد الدريم، أشار الذيابي إلى أنه يتوقع أن تصل ثروته إلى 300 مليون ريال بحلول تلك السنة.
وسبق للذيابي أن أكد أن أعلى قيمة لإعلان قدمه بلغت 300 ألف ريال.
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