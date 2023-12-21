شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يخطط للاحتفال بعيد ميلاده الـ60 برفقة حبيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن النجم العالمي براد بيت يخطط لقضاء أسبوع عيد ميلاده إلى جانب حبيبته الجديدة إينيس دي رامون، التي يواعدها منذ أواخر عام 2022، وأصدقائه المقربين وأطفاله، حيث أخبر مصدر لمجلة People أن الاحتفالات ستكون متواضعة للغاية"

وأضاف المصدر أن كل ما يريده براد هذا العام هو أن يكون وأطفاله سعداء.

وعلي جانب آخر يحاول النجم العالمي براد بيت يائسًا إصلاح علاقته المتوترة مع ابنه الأكبر من أنجلينا جولي بالتبني "مادوكس جولي بيت"، وسط شائعات بأن مادوكس يكتب مذكراته، ووفقا لتقرير صادر عن مجلة "OK" يكتب الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا، قصة مثيرة لفضح الحالة الغريبة لوالده النجم العالمى.

يقول التقرير، إنه تم إعداد المذكرات المزعومة لاستكشاف علاقة مادوكس مع براد بيت ومعركتهما بالطائرة فى عام 2016، والتى ورد أن الممثل أساء خلالها إلى جولي وأطفالهما.