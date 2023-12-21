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براد بيت يخطط للاحتفال بعيد ميلاده الـ60 برفقة حبيبته

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القاهرة - سامية سيد - يقال إن النجم العالمي براد بيت يخطط لقضاء أسبوع عيد ميلاده إلى جانب حبيبته الجديدة إينيس دي رامون، التي يواعدها منذ أواخر عام 2022، وأصدقائه المقربين وأطفاله، حيث أخبر مصدر لمجلة People أن الاحتفالات ستكون متواضعة للغاية"

Perfect plans: Brad Pitt is reportedly planning on spending his birthday week alongside his girlfriend Ines de Ramon, who he has been dating since late 2022, close friends and children; seen in January 2023

وأضاف المصدر أن كل ما يريده براد هذا العام هو أن يكون وأطفاله سعداء.

With all his favorite people: To mark another year around the sun, a source told People that the Hollywood hunk will be keeping the festivities 'very low-key' (seen in March 2023)

وعلي جانب آخر يحاول النجم العالمي براد بيت يائسًا إصلاح علاقته المتوترة مع ابنه الأكبر من أنجلينا جولي بالتبني "مادوكس جولي بيت"، وسط شائعات بأن مادوكس يكتب مذكراته، ووفقا لتقرير صادر عن مجلة "OK" يكتب الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا، قصة مثيرة لفضح الحالة الغريبة لوالده النجم العالمى.

يقول التقرير، إنه تم إعداد المذكرات المزعومة لاستكشاف علاقة مادوكس مع براد بيت ومعركتهما بالطائرة فى عام 2016، والتى ورد أن الممثل أساء خلالها إلى جولي وأطفالهما.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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