شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج على فيلم The Marvels بجودة عالية في الويك أند.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تسريب أحدث أفلام عالم مارفل السينمائى The Marvels في عدد كبير من مواقع الأفلام سواء العالمية أو المحلية لجودة Full HD، وذلك بعد الخسارة الكبيرة التي واجهها العمل في شباك التذاكر العالمى.

حيث حقق فيلم The Marvels إيرادات تخطت الـ 200 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 8 نوفمبر الماضى، حول العالم، مقابل ميزانية تخطت الـ 275 مليون دولار عالميا.



The Marvels

ويعد فيلم The Marvels تكملة لفيلم Captain Marvel الذى طرح خلال عام 2019، ومن بطولة بري لارسون، صموئيل جاكسون، أشتون لدينا، بارك سيو جون، إيمان فيلاني، تيونا باريس، موهان كابور، كارولين سيمونيت، إميلي نج، جيسيكا تشو، ومن إخراج نيا دكوستا، وتأليف جين كولان، روي توماس.

وكشفت الممثلة العالمية بري لارسون عن أنها كانت خائفة مما سيحدث لها عندما انضمت إلى عالم مارفل السينمائي، حيث أكدت الممثلة، التي ظهرت لأول مرة في عالم مارفل السينمائى في عام 2019، بشخصية كابتن مارفل، إن فكرة لعب دور بطل خارق أخافتها في البداية بسبب الاهتمام الذى يدور حولها.

صرحت لارسون لـ Harper’s Bazaar قائلة "كنت خائفة مما سيحدث لى، كنت مثل ماذا سيحدث بعد ذلك، ومن أهم صفات مهنتى هى طريقة تعاملى مع ما أشعر به".

فى الجزء الثانى من فيلم الأبطال الخارقين Captain Marvel، تنقل الشركة الأحداث من تسعينيات العقد الماضى إلى وقتنا الحالى، وذلك من خلال كتابة الفيلم بطريقة جديدة، مع إضافة العديد من الأحداث المبتكرة، وستقوم الكاتبة ميجان ماكدونال، بكتابة سيناريو العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشره موقع "hollywoodreporter".