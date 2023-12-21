شكرا لقرائتكم خبر عن توفى مكتئبا .. لماذا لم ينجب ماثيو بيري أطفالاً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت قصة حياة ماثيو بيري الحزينة مرة أخرى وسط صدور تقرير تشريح الجثة الذي كشف سبب وفاته، حيث قال أحد المصادر لمجلة OK! مجلة انه كان حزين من عدم زواجه وإنجاب أطفال.

وأشار قائلا "جزء كبير من الحزن في حياته هو أنه لم يكن لديه أطفال، لقد أراد عائلة ولم يجد ذلك الشخص ليستقر معه وكان وحيدًا".

والكثير من الغموض شاب سبب الوفاة الحقيقي للممثل العالمي ماثيو بيري نجم مسلسل friends، حيث تم الإعلان رسميًا عن سبب الوفاة، وأصدر مكتب الفحص الطبي في لوس أنجلوس تقريرًا أفاد أن ماثيو توفى متأثرًا بمادة "الكيتامين"، وهي مادة مخدرة تستخدم في علاج الاكتئاب، حسبما ذكر موقع "bbc"، والذى أكد أيضًا أن تلك المادة المخدرة يُعتقد أنها كانت ضمن الأسباب التي أدت إلى غرقه فى حوض الاستحمام الساخن.

وتم العثور على النجم فاقدًا للوعي في حمام السباحة بمنزله في لوس أنجلوس خلال شهر أكتوبر الماضى، لكن فحص الجثة لم يكن حاسمًا في ذلك الوقت، وتم إدراج الغرق كعامل مساهم في وفاته.

اشتهر ماثيو بلعب دور تشاندلر بينج في المسلسل الكوميدي Friends، وفي ذروة شهرته، كان بيري يعاني من الإدمان على مسكنات الألم والكحول، وكان يتردد على عيادات إعادة التأهيل في مناسبات متعددة.

ماثيو بيري

وفي عام 2016، قال لراديو "بي بي سي 2"، إنه لا يتذكر ثلاث سنوات من التصوير خلال مسلسل Friends، بسبب تناول المشروبات الكحولية والمخدرات، وبعد محاولات العلاج، كتب في مذكراته أنه كان رصينًا في الغالب منذ عام 2001 "باستثناء حوالي 60 أو 70 حادثًا مؤسفًا".

وقال الفاحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان، إن الأسباب الأخرى المساهمة في وفاة الرجل البالغ من العمر 54 عامًا تم ذكرها مثل مرض الشريان التاجي، وتأثيرات البوبرينورفين، الذي يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية.

وكتب نائب كبير الفاحصين الطبيين رافي جابوريان، بحسب وكالة الصحافة: "عند المستويات العالية من الكيتامين التي عثر عليها في عينات دمه بعد الوفاة، فإن الآثار المميتة الرئيسية ستكون من فرط تحفيز القلب والأوعية الدموية".

تم العثور عليه فاقدًا للوعي في منزله في 28 أكتوبر، وأعلن المسعفون وفاته عندما تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، وبعد يوم واحد، قام مكتب الفحص الطبي بتحديث ملفه ليقول إن قضيته قد تم تأجيلها، وهو ما يعني عادة أن تشريح الجثة قد اكتمل ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل.