شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان الجونة السينمائى بدورته السادسة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان الجونة السينمائى فعاليات دورته السادسة، مساء اليوم الخميس بمنطقة البلازا، والذي سيتم توزيع الجوائز خلاله على الفائزين فى كافة المسابقات، والذى يشهد حضورا كبيرا لنجوم الفن وصناع السينما.

وأقيمت دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وضمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابق.