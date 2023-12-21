خضعت لجراحة في الجمجمة.. ديريك هوف يطلب من الجمهور الدعاء لزوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد، أعلن ديريك هوف، قاضي برنامج “الرقص مع النجوم”، عن خضوع زوجته هايلي إربرت لعملية جراحية هامة لاستبدال جزء كبير من جمجمتها. هذه الخطوة تأتي بعد أن أجرت إربرت عملية جراحية طارئة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تشخيصها بوجود ورم دموي داخل الجمجمة.

تزوج هوف وإربرت في أغسطس في كاليفورنيا، بعد أكثر من عام من خطوبتهما في يونيو 2022.

شارك هوف هذا التحديث على قصته على إنستغرام في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مضيفاً أنه يؤمن بشدة بأن الصلوات التي أرسلت بنية وحب التعافي لهايلي ساعدت كثيراً. وتابع قائلاً: “لا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية”.

وتابع هوف قائلاً: “يرجى الاستمرار في الدعاء لها، فأنا أؤمن بأن الطاقة الجماعية ساعدتها خلال الأسابيع الماضية. نحن نحبكم ونشكركم”.

كشف هوف يوم الجمعة المنصرم أن إربرت، البالغة من العمر 29 عاماً، ستحتاج إلى زرع جمجمة في الأسابيع القادمة عقب جراحتها السابقة.

وأكد هوف أن هذا الإجراء سيعيد الجمجمة إلى شكلها الطبيعي ويحمي الدماغ من الإصابات. وأضاف أن “عملية التعافي لزوجته كانت لا تقل عن معجزة”، مشيراً إلى أن “هايلي بحالة جيدة، لكن لا يزال أمامها الكثير”.

تخللت كلمات هوف مقطع فيديو له وهو يسير مع إربرت في المول الوطني في واشنطن العاصمة، واعترف بأن هذا “الحدث الذي يهدد الحياة” أصبح “تذكيراً عميقاً بمدى هشاشة الحياة، وكيف يمكن أن تتغير الأمور بسرعة”.

“لقد أظهر لنا أيضاً القوة والمرونة الهائلة التي تكمن بداخلنا وقوة وجود مجتمع داعم حولنا”، وأضاف هوف: “لا يمكننا التعبير عن امتناننا الكافي لكل واحد منكم على دعمكم المستمر، رسائلكم، صلواتكم والطاقة المحبة اللامحدودة التي شعرنا بها كلنا خلال هذا الوقت”.

عانت إربرت من أعراض الورم الدموي الدماغي بعد توقف جولتهما الفنية “سيمفونية الرقص” في المدينة يوم 6 ديسمبر.

كشف هوف أن زوجته تم تشخيصها بورم دموي دماغي نتيجة انفجار وعاء دموي، مما استدعى إجراء جراحة طارئة للجمجمة.

تم نقل إربرت إلى الجراحة الطارئة في 7 ديسمبر. ومنذ خضوعها للجراحة، قدم هوف تحديثات منتظمة على حالة زوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبراً عن شكره لمتابعيه على دعمهم المستمر.