فرقة BTS في الصدارة.. جيمين يطرح أغنيته الوداعية عقب التحاقه بالخدمة العسكرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت فرقة BTS الكورية، محركات البحث مجدداً، وذلك عقب إعلان جيمين عضو الفرقة الأشهر حول العالم، عن إطلاق أغنية وداع للجمهور عقب التحاقه بالخدمة العسكرية.

وعبر حساب فرقة BTS الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، تم نشر جزء من الأغنية الخاصة بجيمين، والإشارة إلى أن موعد إطلاق الأغنية سيكون يوم الجمعة القادم 22 ديسمبر.

وعلق الحساب على مقطع الأغنية، بالقول: “بينما نقترب من الأيام الأخيرة من 2023، نأمل أن تجلب كلمات أغنية جيمين الحب والمودة والأمل، شكراً لكم”.

ومنذ فترة، أطلق جيمين، عضو فرقة BTS الشهيرة، فيلماً وثائقياً بعنوان Jimin’s Production Diary، يُظهر ما وراء الكواليس لعملية إنتاج وتسجيل ألبومه الفردي الأول Face، و حظي الفيلم بردود فعل إيجابية واسعة من جمهوره، لأنه قدم نظرة عميقة وشخصية على ما يدور خلف الكواليس، والتحديات والانتصارات التي واجهها خلال هذه الرحلة الموسيقية، كما سلط الضوء على جانب آخر من نفسه في فيلمه الوثائقي الجديد.

والأسبوع الماضي، ودع كل من جيمين وجونغ كوك، آخر أعضاء “فرقة BTS” الكورية المعجبين والجمهور من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، وكان قد بدأ كل من “آر إم” و”في” خدمتهما العسكرية، بعد التحاق سوغا وجايهوب بالخدمة نهاية 2022 ليكتمل بهذا التحاق كافة الفريق بالخدمة العسكرية.

وكان خبر إعلان بدء أعضاء فرقة BTS الالتحاق بالجيش بمثابة الصدمة للجمهور، خاصة أنهم سيغيبون عن جمهورهم فترة طويلة وهي حوالي السنتين، أي المدة التي تفرضها كوريا الجنوبية على جميع الرجال لأداء الخدمة العسكرية في الجيش.