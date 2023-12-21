هل يقدم كريم عبد العزيز سيرة كمال الشناوي؟.. نجل الراحل يكشف الحقيقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن تقديم السيرة الذاتية للفنان الراحل كمال الشناوي في عمل فني، وأن الفنان كريم عبد العزيز هو المرشح لتقديمها.

وكشف نجل الفنان الراحل كمال الشناوي حقيقة تلك الأخبار، مؤكداً في تصريحات صحافية أنه لا يمانع في تجسيد السيرة الذاتية لوالده في عمل فني، وأن ترشيح كريم عبد العزيز للقيام بهذه المهمة هو الأنسب، ولكن بشرط توافر سيناريو يليق بالفنان.

وأوضح: “أنا شايف إن كريم عبد العزيز مناسب جداً لو وافق يعمله، لأن في فنانين كتير بتخاف، ولكن لازم يكون فيه ماكيير عالمي عشان يحوّل شكل الفنان لوالدي كمال الشناوي”.

يُذكر أن كريم عبد العزيز احتفل قبل يومين بعرض مسرحية “السندباد”، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، والتي يعود بها إلى خشبة المسرح بعد غياب أكثر من 20 عاماً، وتشاركه فيها الفنانة نيللي كريم في تجربتها المسرحية الأولى.

ووجّه كريم بعد أول عرض للمسرحية التحية إلى الجمهور السعودي قائلاً: “أنتم شرّفتونا ونوّرتونا… والله الواحد حاسس إنه مسابش بلده ودايماً السعودية بلدنا التاني، وعايز أشكر المملكة العربية السعودية”.