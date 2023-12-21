محمد رمضان يظهر عاري الصدر.. ويثير حيرة الجمهور بهذا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقاطع فيديو عدة ظهر خلالها في أحد الفنادق وهو يتناول الطعام، عاري الصدر.

وحيّر رمضان جمهوره حول المكان الذي يتواجد فيه بحيث اكتفى بالتعليق على الصور والفيديوهات بقوله: “من مكان ما على الأرض”، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور للتساؤل عن موقع هذا المكان الرائع.

وكان محمد رمضان قد واجه انتقادات بسبب مقطع فيديو نشره عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” علّق من خلاله على مقاطع الفيديو العديدة التي وصلته من متابعيه، ويظهر فيها أكثر من شبيه له.

وقال رمضان في الفيديو: “طبعاً ببقى مبسوط جداً لما بشوف فيديوهات لناس شبهي، سواء من أصحابها أو ناس بتقول فلان صاحبنا شبهك”. وأضاف: “متهيألي المصري هتلاقي 40 واحد شبهه أو العراقي أو الفرنسي أو الألماني، لكن في كوريا متهيألي المواطن الكوري في 40 واحد بس في بلده مش شبهه، واليابان والصين… ساعات بفكر إن في كوريا ممكن الأم تنسى وتحمّي ابنها مرتين، بدل ما تحمّيه هو وأخوه”.