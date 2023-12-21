صفحات تنتحل صفة أشرف زكي.. وهو يحذّر الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بياناً صحافياً حذّر خلاله جمهوره من صفحات وهمية تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من ينتحل صفته واسمه وأي كيان وهمي يحمل اسم نقابة المهن التمثيلية.

وأكد زكي في البيان أن لا صفحات له على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وخاصة “فيسبوك”؛ مشيراً إلى أنه لا يملك سوى صفحة واحدة عبر موقع الصور الشهير “إنستغرام”؛ وأنه سوف يتوجه إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ ضد تلك الصفحات الوهمية؛ مؤكداً أن صفحة واحدة فقط تحمل اسم نقابة المهن التمثيلية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان أشرف زكي قد تقدّم منذ فترة ببلاغ إلى رئيس مكافحة التهرب الضريبي، ضد بعض مكاتب الكاستنغ الموجودة في مصر، والتي تستغل عدداً من الشباب الحالمين بدخول مجال الفن.

وعن السبب الذي دفعه لتقديم البلاغ، قال زكي: “هل مصلحة الضرائب المصرية تحصل على ضرائبها وحق الدولة من مكاتب الكاستينغ وورش التمثيل التي تحقق الملايين؟ المكاتب دي خرجت عن دورها الرئيسي وأصبحت تعمل ورش بـ30 و40 ألف جنيه للشباب وتستغلّهم وبيقسموا الفلوس بالنص ما بينهم”.