عمرو دياب يكشف تفاصيل ألبومه الجديد “مكانك” وموعد طرحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت شركة “ناي” المنتجة لألبوم الفنان عمرو دياب الجديد، عن تفاصيل الألبوم المقرر طرحه مع حلول العام الجديد.

وأكدت الشركة أن الألبوم يحمل اسم “مكانك”، ويضم 12 أغنية، وسيصدر تزامناً مع الموسم الشتوي واحتفالات رأس السنة 2024.

وروّجت الشركة عبر حسابها في “فيسبوك” للألبوم، قائلةً: “12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنّوا الألبوم الجديد “مكانك” قريباً”.

وكان عمرو دياب قد فاجأ جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” كشف من خلاله عن اقتراب موعد طرح ألبومه الجديد والذي يحمل اسم “مكانك”، وذلك بالتزامن مع حلول العام ٢٠٢٤.

ويعود “الهضبة” من خلال هذا الألبوم الى طرح الألبومات الكاملة مجدداً منذ آخر ألبوماته “يا أنا يا لأ”، والذي أصدره عام ٢٠٢١.

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطوراً كبيراً في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة “الهضبة” الذي يُعدّ رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وطرح عمرو دياب برومو دعائياً للألبوم عبر كل حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله بلوك جديد نال إعجاب جمهوره.