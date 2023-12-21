مخرج مسلسل دينا الشربيني يكشف مصير دور الراحل مصطفى درويش في الجزء الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ الإعلان عن تقديم الفنانة دينا الشربيني الجزء الثاني من مسلسل “كامل العدد” والتساؤلات لا تزال مستمرة حول مصير دور الفنان الراحل مصطفى درويش وهل سيتم استبداله بممثل آخر، أم سيُعدَّل في السيناريو بحيث تختفي الشخصية في الجزء الثاني!

المخرج خالد الحلفاوي كشف موقفه من استبدال شخصية الفنان الراحل بفنان آخر في الجزء الثاني من المسلسل، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، فأكد أنه لا يحبّذ الفكرة، قائلاً: “احتراماً لمشاركته ونجاحه معانا مش هنجيب حد مكانه، بمعنى أن الخط الدرامي بتاع شخصيته في الجزء الثاني اتقفل”.

وأوضح الحلفاوي أنه أوشك على الانتهاء من تصوير المسلسل ليُعرض في موسم رمضان 2024، لافتاً إلى أن العمل مكوّن من 15 حلقة مثل الجزء الأول.

ويشارك الفنانان دينا الشربيني وشريف سلامة في بطولة مسلسل “كامل العدد” كلٌ من: إسعاد يونس، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، آية سماحة…، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.