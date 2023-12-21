ياسمين عبد العزيز تدعم زوجها أحمد العوضي بفيلمه الجديد.. هكذا مازحت جمهوره “الإسكندراني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق برومو فيلم “الإسكندراني” لأحمد العوضي بمجرد طرحه، عدداً كبيراً من المشاهدات وصلت إلى 16 مليوناً في أقل من 48 ساعة.

ودعمت النجمة ياسمين عبد العزيز زوجها أحمد العوضي في أوّل بطولة مطلقة له في السينما، إذ نشرت على حسابها في “فيسبوك” صورة من البرومو مازحت بها الجمهور، حيث ظهر فيه خلال مباراة ملاكمة وهو يقفز في وجه منافسه، وعلقت قائلةً: “عشان كده مبتخانقش معاه ده بيطير في الهواء”.

وعلق العوضي على منشور زوجته بإيموشن ضحك، لتتلقى ياسمين مئات التعليقات التي مازحتها هي وزوجها داعين لهما بأن يحفظهما الله من الحسد.

ويعتبر فيلم “الإسكندراني” أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيه زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 كانون الثاني (يناير) المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 من نفس الشهر.